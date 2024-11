Juventus Next Gen, che, dopo dodici partite si trova ultima nel girone C di Serie C, con una serie negativa Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com: Non conosce una fine la crisi dellaGen, che, dopo dodici partite si trova ultima nel girone C di Serie C, con una serie negativa

Juventus Next Gen, altra sconfitta contro il Sorrento: Montero a rischio. Può tornare Brambilla?

Non conosce una fine la crisi della Juventus Next Gen, che, dopo dodici partite si trova ultima nel girone C di Serie C, con una serie negativa di ben sei sconfitte.

Juventus, gioco e risultati flop: arriva subito l’esonero

Juventus, gioco e risultati flop. Non ci sono tanti motivi per sorridere dalle parti della Continassa. In arrivo anche la decisione 'estrema'.

Juventus Next Gen in Difficoltà: Una Sconfitta che Complica la Situazione

La Juventus Next Gen si trova in un momento davvero critico, cadendo ancora nella sfida contro il Sorrento, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie ...

Altra penalizzazione UFFICIALE: stavolta è più pesante di quella della Juventus | La Lega trema

Due anni fa la Juventus subì una crisi societaria improvvisa. A causa del caso plusvalenze, i bianconeri hanno subito una penalizzazione che ha poi portato all’esclusione dalle coppe europee per la ...