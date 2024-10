Venezia ospita l’Inter di Simone Inzaghi. I lagunari scenderanno in campo con la consapevolezza delle difficoltà del match di San Siro. GIOCARE – Archiviato il derby d’Italia e la vittoria contro l’Empoli che ha ridato sprint all’Inter, Simone Inzaghi torna a San Siro in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Venezia. Il tecnico nerazzurro, nonostante la differenza tecnica e tattica tra le due squadre, l’Inter sa bene di dover fare attenzione ai lagunari. Il Venezia, dopo un avvio complicato, a tratti da horror, ha trovato una vittoria importantissima contro l’Udinese. A remare contro il Venezia però, ci sono i numeri quando la squadra gioca lontano dal Penzo. I nerazzurri ne approfitteranno per tenere le distanze dalle inseguitrici e magari rispondere anche al Napoli con la prima doppia fuga scudetto. Inter-news.it - Inter-Venezia, numeri horror in difesa. Grande chance per Inzaghi Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Ilospita l’di Simone. I lagunari scenderanno in campo con la consapevolezza delle difficoltà del match di San Siro. GIOCARE – Archiviato il derby d’Italia e la vittoria contro l’Empoli che ha ridato sprint all’, Simonetorna a San Siro in vista della partita di domenica pomeriggio contro il. Il tecnico nerazzurro, nonostante la differenza tecnica e tattica tra le due squadre, l’sa bene di dover fare attenzione ai lagunari. Il, dopo un avvio complicato, a tratti da, ha trovato una vittoria importantissima contro l’Udinese. A remare contro ilperò, ci sono iquando la squadra gioca lontano dal Penzo. I nerazzurri ne approfitteranno per tenere le distanze dalle inseguitrici e magari rispondere anche al Napoli con la prima doppia fuga scudetto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Idi Fonseca: il confronto con lo scorso anno è impietoso. Pure il Napoli di Garcia fece meglio; ?? Gioco effettivo in A,: già 50 le ore perse. Dati ??; Milan, presentata la terza maglia 2024/25; Portieri e (tante) papere: da Buffon a Meret, il weekenddeiuno; Napoli,da incubo: -20 dalla vetta e per Mazzarri 7 punti in 7 gare; Milan, svelato l'Away kit 2024/25: c'è tutta l'essenza del milanismo; Approfondisci 🔍

Inter, cercasi Lautaro: i numeri sono impietosi rispetto allo scorso anno

(tag24.it)

L'Inter fatica e lo fa anche perché i numeri di Lautaro Martinez non sono dei migliori: il rendimento dell'argentino ...

Inter, Frattesi in cerca di maturità: l'ingresso horror con la Juventus e quei 31 milioni da giustificare

(msn.com)

Mai pareggio è parso più una sconfitta di quello che l`Inter ha fatto registrare con la Juventus. Il Derby d`Italia chiusosi sul 4-4, dopo il doppio vantaggio.

Inter, i numeri in campionato preoccupano. Ma c'è un confronto che invita all'ottimismo. E in comune c'è... Conte

(fcinternews.it)

L'amarezza per il pareggio dal sapore di sconfitta di domenica contro la Juventus si riversa anche sui numeri che inevitabilmente destano preoccupazione tra i tifosi interisti. Dopo 9 giornate ...

Difesa horror dell’Inter: la previsione finale è terrificante

(interlive.it)

I numeri parlano talmente chiaro che non c’è neanche bisogno di interpretarli più di tanto: l’Inter ha subito 13 gol in nove partite, contro i cinque di Juve e Napoli, e soprattutto molti di ...