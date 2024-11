nonno di Kevin Gentilin morto a 15 anni travolto da un’auto mentre stava andando a scuola, chiede scusa Il nonno di Kevin Gentilin: “Sopravvivere ai nipoti è contro natura, il mio ballo era un atto d’amore” su Perizona.it Perizona.it - Il nonno di Kevin Gentilin: “Sopravvivere ai nipoti è contro natura, il mio ballo era un atto d’amore” Leggi tutto su Perizona.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Perizona.it: Gino, ildimorto a 15 anni travolto da un’auto mentre stava andando a scuola, chiede scusa Ildi: “ai, il mioera un” su Perizona.it

Castelfranco Veneto, il nonno balla la techno ai funerali del nipote di 15 anni: "La tua musica mi faceva impazzire"

È la danza liberatoria di Gino Gentilin, il nonno. Una danza contagiosa ... «Un nonno non dovrebbe mai sopravvivere a un nipote. Io e Kevin, poi, avevamo un rapporto enorme. Fin da quando era bambino, ...

Nonno balla al funerale del nipote 15enne: “È stato un atto d’amore”

Ha fatto il giro del web il video che mostra nonno Gino ballare davanti la bara del nipote Kevin Gentilin, morto a soli 15 anni in un incidente stradale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

Il ballo di nonno Gino al funerale di Kevin: «Una reazione al dolore, me l’ha chiesto lui»

Gino Gentilin racconta la sua danza a ritmo di techno davanti alla bara del nipote sul sagrato della chiesa di Salvatronda: «Vi spiego il gesto che a molti ...

Kevin Gentilin, il nonno: «Scusate se mi sono fatto trasportare, ma la musica è vita. Per lui organizzerò una festa»

CASTELFRANCO VENETO - Ringrazia tutti per l'affetto dimostrato nei confronti di suo nipote Kevin, deceduto in un incidente venerdì scorso, lascia un altro messaggio affettuoso ...