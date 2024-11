Lanazione.it - Herons-Pielle vietata ai tifosi labronici. Settore ospiti chiuso

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Così come era successo in occasione del match contro Roseto anche Fabo Montecatini-Livorno, in programma mercoledì 6 novembre alle 20.30 al PalaTagliate di Lucca, sarà off-limits per i. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico dalla Prefettura di Lucca, su richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Livorno: pertanto ilresterà. Per tutti gli altri settori non esistono variazioni da segnalare, anzi la prevendita in vista della partitissima contro iè già stata aperta, sia in modalità online che fisica. F. Pal.