Fiumicino Swissport vince il ricorso | sospesa la gara per l’handling

(Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024)– Lad’appalto per i servizi di handling dell’aeroporto diè statafino al marzo 2025, con una decisione presa dopo ilpresentato da, storica azienda del settore, esclusa dalla procedura.ha impugnato l’esito dellain cui erano stati selezionati tre operatori – Aviapartner, Aviation Service e Airport Handling – per gestire i servizi a terra per i prossimi sette anni, includendo la movimentazione di passeggeri e merci. La sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) Lazio del 29 ottobre 2024 ha annullato l’aggiudicazione in favore di uno dei concorrenti e la graduatoria dovrà essere riformulata e rivista. Lo scorso novembreaveva presentatopresso il Tar Lazio per impugnare gli esiti di