Ddl Montagna arriva il sì dal Senato | sgravi fiscali e crediti d’imposta ad alta quota

Senato ha approvato un pacchetto di agevolazioni destinato alle aree montane: fondi, sgravi e incentivi per cercare di trattenere i residenti e, perché no, attrarre nuove famiglie, lavoratori e imprenditori under 41. "Un primo risultato concreto e importante", lo definisce il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, pur di fronte a un Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane che, per le opposizioni, è "un sacco vuoto spacciato per svolta storica". Per mettere ordine nella definizione di "Comune montano," arriva un decreto del presidente del Consiglio: una lista da aggiornare annualmente sulla base di altitudine e pendenza. Chi rientrerà nella categoria potrà godere delle agevolazioni, ma il resto del Paese rimane per ora al di fuori della mappa delle attenzioni del governo.

Montagna, primo sì al Ddl: bonus per medici, insegnanti e imprese

Con una modifica introdotta a Palazzo Madama, il Ddl delega il Governo entro dodici mesi ... per gli incarichi di direttore sanitario. Per chi si trasferisce a lavorare in un Comune di montagna ...

Ddl montagna: Cataldi (M5s), 'promesse disattese, risorse insufficienti per sviluppo'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il M5S si è astenuto in Aula sul ddl per le zone montane perché sono tante le criticità del provvedimento. Non basta il titolo per promuovere lo sviluppo di oltre 4mila co ...

Ddl montagna: Calderoli, 'ok Senato primo passo importante per territori, avanti così'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "C’è il via libera del Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. E’ un primo risultato concreto e importante nell’interesse di qu ...

Montagna, Borghesi (Lega): «Ddl è buona notizia anche per valli bresciane»

(quibrescia.it)

Obbiettivo del disegno di legge sostenuto dal Carroccio è «limitare gli squilibri economici e sociali delle zone realmente montane e delle aree interne».