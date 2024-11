Crisi Moncaro, la preoccupazione dei lavoratori: "Scenario sconvolgente e inaccettabile" (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Comitato dei dipendenti di Moncaro, la principale realtà vitivinicola marchigiana recentemente dichiarata fallita dal tribunale di Ancona per un debito di circa 38 milioni di euro, esprime la speranza che vengano individuate e chiarite le responsabilità che hanno condotto l'azienda verso la Anconatoday.it - Crisi Moncaro, la preoccupazione dei lavoratori: "Scenario sconvolgente e inaccettabile" Leggi tutto su Anconatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Il Comitato dei dipendenti di, la principale realtà vitivinicola marchigiana recentemente dichiarata fallita dal tribunale di Ancona per un debito di circa 38 milioni di euro, esprime la speranza che vengano individuate e chiarite le responsabilità che hanno condotto l'azienda verso la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ladei: "Scenario attuale è sconvolgente e inaccettabile"; Numana, caos, ko la cantina Leopardi. Gli ex dipendenti: «A noi chi ci pensa?»;/ Carlo Ciccioli: «Il silenzio sulla vicenda fonte di ulteriore»; Fallisce Terre Cortesi, la più grande cantina marchigiana;della cooperativa agricola Terre Cortesi: l’intervento dell’Onorevole Curti;, via il presidente Marchetti (dentro la vice Manetti), da ottobre fornitori a secco. E i dipendenti se; Approfondisci 🔍

Da Fedrigoni all’allarme Beko: Marche travolte dalle vertenze

(msn.com)

ANCONA - Per l’anno in corso la crescita del Pil delle Marche, dice Prometeia, è stimata allo 0,3%, sotto la media italiana che si assesta sullo 0,8%. Stessa magra percentuale che ...

Dipendenti Moncaro, soluzione unitaria per salvare posti lavoro

(ansa.it)

Il Comitato dipendenti della Moncaro, maggiore realtà vitivinicola marchigiana per la quale il tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento in base a circa 38 milioni di euro di debiti, auspicano " ...

Default Moncaro, si muove la filiera Governo-Regione. Il governatore Acquaroli: «Tutelare l’occupazione»

(msn.com)

ANCONA Una granata innescata e pronta ad esplodere. Il crac della Moncaro, principale azienda vitivinicola delle Marche, rischia di avere un effetto domino che va ben oltre i confini dei 930 ...

Mercato del lavoro in crisi? In Italia persi 63.000 posti a settembre

(it.benzinga.com)

A settembre, il mercato del lavoro italiano ha subito una perdita significativa di 63.000 posti di lavoro. Analizziamone cause e implicazioni.