Factor Italia è tornato nel 2024 con la sua diciottesima edizione in onda su Sky. Come sempre il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con tantissime novità, a partire da conduttrice e giudici. Al timone del programma è arrivata Giorgia, che con grinta ed entusiasmo accompagna i cantanti nel loro percorso dai casting al palcoscenico. Ad assumere il ruolo di giudici invece, Manuel Agnelli, alla sua quinta edizione, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2024 Leggi tutto su Tutto.tv ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tutto.tv: A distanza di sedici anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, XItalia è tornato nelcon la sua diciottesima edizione in onda su Sky.sempre il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con tantissime novità, a partire da conduttrice e giudici. Al timone del programma è arrivata Giorgia, che con grinta ed entusiasmo accompagna i cantanti nel loro percorso dai casting al palcoscenico. Ad assumere il ruolo di giudici invece, Manuel Agnelli, alla sua quinta edizione, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Come2024 in streaming dall'estero (live e in); X2024, doveladel primo live show: in chiaro su Tv8 il 29 ottobre; X2024 repliche in chiaro in TV e in streaming; X2024: comele puntate in streaming dall'estero (in diretta e in); Xin tv 2024 su Tv8, Sky e Now: dovele puntate in chiaro e le repliche dei live; Comelagratuita dell'ultima puntata di Xin streaming dall'estero; Approfondisci 🔍

Come vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero (live e in replica)

(html.it)

Ecco come fare a vedere le puntate di X Factor 2024 in diretta streaming o in replica dall'estero grazie a una VPN.

X Factor 2024 in diretta streaming e in replica on demand: ecco come fare

(punto-informatico.it)

Ecco come guardare le puntate di X Factor 2024 in diretta streaming oppure in replica on demand in modo semplice e conveniente grazie a NOW.

X Factor 2024: come vedere le puntate in streaming dall'estero (in diretta e in replica)

(punto-informatico.it)

Ecco come fare a vedere in diretta o in replica tutte le puntate di X Factor 2024 in streaming dall'estero grazie a una VPN illimitata.

X Factor 2024, dove vedere la replica del primo live show: in chiaro su Tv8 il 29 ottobre

(it.blastingnews.com)

Anche quest'anno il live sarà trasmesso in differita su Tv8: si partirà martedì 29 ottobre con la replica della puntata d'esordio che, tra l'altro, ha visto Giorgia cimentarsi in un mush-up di "Born ...