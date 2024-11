Cina, 'patto sicurezza Ue-Giappone non sia contro terzi' (Di venerdì 1 novembre 2024) La cooperazione su sicurezza e difesa "dovrebbe promuovere la pace e la stabilità regionali e non prendere di mira terze parti o danneggiare gli interessi di sicurezza di altri Paesi". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, con la firma del nuovo partenariato su sicurezza e difesa tra Ue e Giappone, ha esortato il Sol Levante "a imparare le lezioni dalla storia, a rispettare le preoccupazioni dei suoi vicini asiatici e ad agire con prudenza in materia militare". Lin ha "invitato l'Ue a evitare di intervenire nelle controversie territoriali regionali e a contribuire in modo costruttivo a pace, stabilità e sviluppo". Quotidiano.net - Cina, 'patto sicurezza Ue-Giappone non sia contro terzi' Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) La cooperazione sue difesa "dovrebbe promuovere la pace e la stabilità regionali e non prendere di mira terze parti o danneggiare gli interessi didi altri Paesi". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, con la firma del nuovo partenariato sue difesa tra Ue e, ha esortato il Sol Levante "a imparare le lezioni dalla storia, a rispettare le preoccupazioni dei suoi vicini asiatici e ad agire con prudenza in materia militare". Lin ha "invitato l'Ue a evitare di intervenire nelleversie territoriali regionali e a contribuire in modo costruttivo a pace, stabilità e sviluppo".

Cina, 'patto sicurezza Ue-Giappone non sia contro terzi'

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, con la firma del nuovo partenariato su sicurezza e difesa tra Ue e Giappone, ha esortato il Sol Levante "a imparare le lezioni dalla storia, a ...

