Lortica.it - Chi sono io

Leggi tutto su Lortica.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lortica.it: Passeggiando lungo via dell’Acropoli, tra i massi di granito che restringono il letto del Castro, mi è sembrato di scorgere una sorta di ‘canna di fucile’ in costruzione. Chi ricorda il 1966? Il ponte della Parata era quasi sommerso dall’acqua. Da allorastate fatte numerose modifiche: casse di espansione a monte, curve a gomito È nata una bellissima strada lungo il nostro torrente, ma spero che gli esperti idrologi non abbiano sottovalutato qualcosa. Dove va a finire ora il Sellina in via Romana? Si getta nel Vingone? Avrei bisogno di uno schema, di uno studio dettagliato per capire meglio. Nel frattempo, è bastata un po’ di pioggia per provocare una frana di un argine.