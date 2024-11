Thesocialpost.it - Cadono parti di cornicione nel centro di Roma, un ferito

Leggi tutto su Thesocialpost.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Brutto incidente nel cuore di: alcunedisono cadute dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, situata lungo via del Corso, una delle strade più frequentate della capitale. L’episodio, che si verificato questa mattina (1° novembre) ha destato preoccupazione tra i passanti, causando l’intervento immediato delle forze dell’ordine.un passante Durante il crollo, un uomo è rimasto leggermentedai frammenti die, sebbene le sue condizioni non siano gravi, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato conseguenze più gravi, ma ha suscitato grande attenzione da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenute prontamente le pattuglie del I Gruppodella Polizia Locale insieme ai vigili del fuoco, i quali hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona.