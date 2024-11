Cade il cornicione della chiesa di San Giacomo a Roma, il parroco: “Non erano stati rilevati problemi” - "E' un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c'è sempre gente", ha spiegato il parroco della chiesa di San Giacomo in via del Corso a Roma. Fanpage.it - Cade il cornicione della chiesa di San Giacomo a Roma, il parroco: “Non erano stati rilevati problemi” Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- "E' un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti allac'è sempre gente", ha spiegato ildi Sanin via del Corso a

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa di San Giacomo in Via del Corso, al centro di Roma

Sono cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa di San Giacomo, situata in Via del Corso, in centro a Roma: indagini in corso ...

Roma, cade pezzo di cornicione da una chiesa: ferito un passante

In via del Corso, a Roma, l'area è stata transennata dopo che un passante è rimasto ferito dal crollo di un pezzo di cornicione della chiesa di San Giacomo ...

Cade cornicione di una chiesa a via del Corso, ferito un uomo

Il crollo stamattina intorno alle 10, colpito un residente 51enne trasportato in ospedale, verifiche di Polizia locale e Vigili del Fuoco ...

Roma, cade pezzo di cornicione dalla chiesa di San Giacomo a via del Corso: un ferito

Roma, crolla porzione della facciata della basilica di San Giacomo a via del Corso Crolla porzione della facciata della basilica di San Giacomo in via del Corso a Roma. Calcinacci per terra, finiti ...