Lanazione.it - Buche, allagamenti e cantieri lenti. Attacco in consiglio: la giunta si difende

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: di Gaia Papi AREZZO Lavori pubblici sotto osservazione nelcomunale di ieri. Si parte con via Romana, nell’interrogazione a proposito della quale è Alessandro Caneschi a chiedere aggiornamenti. "Le opere stanno causando seri problemi ai residenti, alle attività commerciali e in generale a chi si deve muovere sia in uscita dalla città che in entrata. Da alcuni anni è stata avanzata la proposta che, in occasione delle festività natalizie e al pari di altre rotatorie, anche in quella di via Romana vengano posizionate installazioni luminose. I lavori sono in linea con il cronoprogramma?". Oltre alla necessità dei lavori, l’assessore Marco Sacchetti risponde. "È chiaro che quando si realizzano opere pubbliche alcuni disagi sono all’ordine del giorno ma garantire la resilienza idraulica del territorio è inderogabile.