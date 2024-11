Gqitalia.it - Achille Lauro old gentleman in Pence 1979 per il live di X Factor

Leggi tutto su Gqitalia.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gqitalia.it: Niente colpi di testa.in versione giudice di Xsi prende molto sul serio, e lontano dai suoi trasformismi a cui per un certo periodo ci eravamo affezionati, sale sul palco di Xin una nuova versione da old, tanto nella scelta dei look quanto nella quantità di brillantina che si spalma sulla chioma per tirarla tutta all’indietro, come fosse catapultato negli anni Trenta. Il look che porta in scena per la serata del secondoè studiato con il suo fidato stylist Nick Cerioni e con un brand che l’artista ha già indossato durante il concerto del primo maggio,, marchio Made in Italy fondato nel, che a partire dallo scorso anno ha iniziato un percorso di riposizionamento per parlare a un pubblico più giovane e denim oriented. «è un marchio molto trasversale, come lo siamo noi», raccontain collegamento via Zoom.