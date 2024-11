Iodonna.it - 15 cappotti con sciarpa integrata da comprare per l'Inverno 2024/25

(Di venerdì 1 novembre 2024) Se si desidera di un cappotto che combini la solita eleganza a qualche dettaglio che ne aumenti la praticità, si è (senza saperlo) alla ricerca della scarf jacket. È esattamente ciò che sembra: un cappotto con, che si può gettare sulle spalle o avvolgere intorno al collo. Ideale nelle giornate di vento o pioggia, è il connubio perfetto sia in termini di funzionalità che di stile, regalando un look minimal chic ma con i piedi per terra.