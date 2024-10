Agi.it - Uccide un ciclista e scappa, il pirata è un medico in pensione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - È stato arrestato l'uomo che due giorni fa ha investito e ucciso Roberto Casiello, ildi 61 anni travolto da un'automobile sulla statale 17, tra Foggia e Lucera. Sarebbe un 77enneindi Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari e dovrà rispondere alle accuse di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale. Secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe lui l'uomo che alla guida della sua automobile la mattina del 29 ottobre, ha investito con la propria autovettura il- deceduto in seguito al violento impatto per le lesioni riportate - omettendo di fermarsi per prestare soccorso e allontanandosi con il proprio veicolo, danneggiato dall'urto.