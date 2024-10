Tre testimoni incastrano l’ex fidanzato di Aurora: “Abbiamo visto quando la colpiva” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno raccontato agli investigatori: “La tredicenne si aggrappava alla ringhiera, ma lui l’ha fatta cadere” Repubblica.it - Tre testimoni incastrano l’ex fidanzato di Aurora: “Abbiamo visto quando la colpiva” Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno raccontato agli investigatori: “La tredicenne si aggrappava alla ringhiera, ma lui l’ha fatta cadere”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’ex fidanzato di Aurora: “Abbiamo visto quando la colpiva”; Suviana, i tempi si allungano. Svuotati dall’acqua 5 piani. Ma ora ci vogliono sensori per l’aria per permettere ai tecnici di scendere; Omicidio Tramontano, in aula i racconti dei: «Impagnatiello aveva preparato la scena del crimine»; Rapina in gioielleria, ok dei giudici alle intercettazioni cheboss e ristoratore; Politica, sesso e minacce a Portoscuso: altriarresti; Approfondisci 🔍

Tre testimoni incastrano l’ex fidanzato di Aurora: “Abbiamo visto quando la colpiva”

(bologna.repubblica.it)

Ieri al tribunale per i minori c’è stata l’udienza di convalida del fermo eseguito lunedì. Il 15enne non si è avvalso della facoltà di non rispondere e, conferma il suo difensore, l’avvocato Ettore ...

Aurora, la tragedia di Piacenza

(informazione.it)

È passato quasi un anno dal brutale omicidio di Giulia Cecchettin, e a volte vorrei poter scrivere che qualcosa è cambiato, ma, in realtà, quasi nulla è mutato, anzi forse se proprio vogliamo dirla ...

Ferì la ex moglie e le uccise il papà, la cartolina di Marco Manfrinati dal carcere alla mamma di lei: «Condoglianze per quel brav'uomo»

(msn.com)

«Sentitissime condoglianze per quel brav'uomo morto quattro mesi fa, che ora sarà con gli angioletti. Sinceramente, Marco». Un messaggio di cordoglio agghiacciante contenuto ...

Lecce, «Falsificò le dichiarazioni di due testimoni»: chiesti 3 anni e mezzo per l’ex pm Ruggiero

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Così come anche un altro verbale in cui un testimone ... mosse all’ex pm di Trani Michele Ruggiero, prima di chiedere al giudice monocratico Luca Scuzzarella la condanna a tre anni e mezzo ...