Gaeta.it - Sole e temperature sopra la media: il meteo di Halloween e Ognissanti in Italia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo di, le previsioniannunciano un’baciata dale damiti che resteranno stabili fino alla domenica di. Tuttavia, non tutte le regioni saranno esenti da nuvole e qualche pioggia isolata, a causa dell’impatto residuale di un ciclone iberico che, in questo momento, sta causando disagi in Spagna. Scopriamo come si presenterà il tempo nel nostro Paese in questi giorni festivi, secondo gli esperti.elevate su gran parte d’L’anticiclone nordafricano sta portando condizionirologiche favorevoli sull’, garantendo una prevalenza di cieli sereni esuperiori alle medie stagionali. Come ha riferito Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iL