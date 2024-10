Gaeta.it - Sequestro di botti illegali a Napoli: arrestato un 34enne e sequestrati 230 ordigni pirotecnici

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel territorio napoletano, la sicurezza continua a essere una priorità, specialmente con l’avvicinarsi del Capodanno. I carabinieri hanno effettuato un importante intervento, arrestando un uomo per la detenzione illegale di esplosivi e sequestrando un ingente quantitativo dinon autorizzati. L’operazione si è svolta nel comune di Mugnano, dove è stato possibile rinvenire una notevole quantità di materiale pirotecnico. I dettagli dell’operazione a Mugnano Il fatto è avvenuto in un parcheggio di un centro commerciale, dove i carabinieri della stazione di Qualiano hanno notato un furgone sospetto. Gli agenti hanno fermato unincensurato di origini locali, che appariva nervoso e in evidente stato di agitazione. Durante il controllo del veicolo, i militari hanno trovato 48non autorizzati, pronti per essere utilizzati.