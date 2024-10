Riqualificazione del lago di Quarto, Fiumi (civici con de Pascale) rilancia il progetto dell’ex sindaco Zanniboni (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Il lago di Quarto va ripristinato al più presto. Grazie alla sua posizione strategica, infatti, potrebbe diventare un’ottima vasca di laminazione e potremmo produrre energia elettrica e acqua potabile di grande qualità”. Più che una proposta è un impegno civico e politico quello di Michele Fiumi Forlitoday.it - Riqualificazione del lago di Quarto, Fiumi (civici con de Pascale) rilancia il progetto dell’ex sindaco Zanniboni Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ildiva ripristinato al più presto. Grazie alla sua posizione strategica, infatti, potrebbe diventare un’ottima vasca di laminazione e potremmo produrre energia elettrica e acqua potabile di grande qualità”. Più che una proposta è un impegno civico e politico quello di Michele

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deldi(civici con de Pascale) rilancia il progetto dell’ex sindaco Zanniboni; Approfondisci 🔍

I fiumi tombati sono causa di alluvioni

(startmag.it)

I fiumi tombati sono tra le principali cause delle alluvioni ... ha ricordato Andrea Goltara del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, uno dei massimi esperti di idraulica fluviale in ...

Campanile del Lago di Resia, via libera alla riqualificazione

(altoadige.it)

il progetto di riqualificazione dell'area circostante il campanile sommerso del Lago di Resia. "Il progetto è di grande importanza per l'Alta Val Venosta e non solo. Il lago di Resia è un biglietto da ...

Ecobonus riqualificazione energetica

(edilportale.com)

Le detrazioni fiscali dal 50% all’85% per riqualificazione energetica, infissi, serramenti e schermature solari, caldaie a condensazione, pompe di calore e microcogeneratori nelle singole ...

Umbria. Riqualificazione Ospedale Castiglione del Lago: firmato protocollo. Un investimento da 4 mln e 500mila euro

(quotidianosanita.it)

Per la riqualificazione dell’ospedale di Castiglione del Lago sono state destinati, dalla Regione, Dall’USL Umbria 1 e dal Governo, oltre 4 milioni 500 mila euro, per l’acquisto di ...