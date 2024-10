Quotidiano.net - POPSTAR

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra i tanti ospiti “abituali“ dei Comics c’è, ormai per diritto, Max Pezzali. Il cantante degli 883, dopo una serie di appuntamenti “digitali“ per l’edizione del 2020, è diventato un habituée del festiva. Pezzali ha presentato il terzo volume della sua serie a fumetti Max Forever, realizzato in collaborazione con il fumettista Roberto Recchioni. "L’avventrua con Roberto e con questi volumi va avanti orami da un po’, ed è sempre molto affascinante e divertente – racconta Pezzali –. Siamo partiti dall’inizio, quando abbiamo rappresentato tutti i personaggi simbolo della mia carriera, da Cisco alla Regina del Celebrità o il celebre Arbre Magique. Poi siamo passati al tour chiamato Forever e ora ci troviamo a raccontare questo nuovo capitolo molto importante, come la passione per i motori e il prossimo concerto all’interno dell’autodromo di Imola". ia.na.