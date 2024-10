Lanazione.it - Ponte di Ognissanti, boom di prenotazioni in Toscana: oltre 480mila pernottamenti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Per ildidiin. Le proiezioni per ildi inizio novembre confermano il trend positivo che caratterizza ormai la filiera turistica dellada molti mesi, in particolare per gli arrivi dei turisti stranieri. È quanto emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici, per Confesercenti, sulle principali piattaforme di prenotazione online. Iprevisti nelle strutture ricettive saranno480 mila e in occasione della festività, alla rilevante quota del turismo internazionale, si affiancherà anche il turismo interno. Una parte consistente dei turisti hanno scelto le principali città d’arte della regione, ma anche le località termali, rurali e di collina. Un flusso minore diè stato registrato per le strutture delle località costiere e delle aree di montagna.