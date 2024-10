Piazza Loggia: no al trasferimento in Italia di Toffaloni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza della Loggia. Toffaloni è cittadino svizzero da anni e per le autorità elvetiche il reato di strage è prescritto. Per l'Italia invece pur a distanza di 50 anni dal 28 maggio 1974, l'allora minorenne Toffaloni - aveva 16 anni - può essere processato. In aula oggi non si è presentato neanche il fratello dell'imputato, che risulta irreperibile. Processo rinviato al 14 novembre per gli ultimi testimoni della difesa. Quotidiano.net - Piazza Loggia: no al trasferimento in Italia di Toffaloni Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le autorità svizzere hanno negato ilcoattivo in aula di Marco, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage didellaè cittadino svizzero da anni e per le autorità elvetiche il reato di strage è prescritto. Per l'invece pur a distanza di 50 anni dal 28 maggio 1974, l'allora minorenne- aveva 16 anni - può essere processato. In aula oggi non si è presentato neanche il fratello dell'imputato, che risulta irreperibile. Processo rinviato al 14 novembre per gli ultimi testimoni della difesa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: no al trasferimento in Italia di Toffaloni; Strage di, Svizzera: «Reato prescritto, no al trasferimento in Italia di Toffaloni»;: no al trasferimento in Italia di Toffaloni;: no al trasferimento in Italia di Toffaloni; «Brescia, la risposta democratica alla strage didella»;50 anni dopo, Milani: il dovere della memoria e quella domanda che mi salvò; Approfondisci 🔍

Piazza Loggia: no al trasferimento in Italia di Toffaloni

(ansa.it)

Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza della Loggia. Toffaloni è cittadino ...

Piazza Loggia, per la Svizzera il reato contestato a Toffaloni è prescritto

(giornaledibrescia.it)

Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza della Loggia. Per le autorità ...

La Svizzera ha negato il trasferimento a Brescia di Marco Toffaloni, imputato per la strage di piazza della Loggia

(ilpost.it)

La Svizzera ha negato il trasferimento a Brescia di Marco Toffaloni, attualmente imputato al tribunale dei minori di Brescia per la strage di piazza della Loggia. Toffaloni, che oggi ha 66 anni e ha l ...

La Strage di Piazza Loggia vista dai giovani: com’è «Io so»

(giornaledibrescia.it)

Lo studio teatrale sulla strategia della tensione è andato in scena al Teatro Sociale di Brescia: Elena Ruzza racconta il buio di un’Italia vicina al golpe ...