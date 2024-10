Payday 3, disponibile la Year 1 Edition! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Payday 3 Year 1 Edition è ora disponibile, offrendo il meglio dell’esperienza per realizzare il colpo perfetto. Non c’è mai stato un momento migliore per prendere parte alla community di ladri! Questa edizione comprende tutti i contenuti della Gold Edition precedente, offrendo un’esperienza di gioco definitiva per PlayStation 5, Xbox Series SX e PC. Include sia contenuti gratuiti che a pagamento del primo anno, insieme a vari miglioramenti, tra cui: Gioco base Payday 3. Payday 3 Year 1 Pass, con 4 DLC principali: Syntax Error, Boys in Blue, Houston Breakout e Fear & Greed, che introducono nuove rapine e una gamma di cosmetici in-game. Preacher Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Drifter Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Heavy Hitter Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Assassin Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Island Skin. Nerdpool.it - Payday 3, disponibile la Year 1 Edition! Leggi tutto 📰 Nerdpool.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è ora, offrendo il meglio dell’esperienza per realizzare il colpo perfetto. Non c’è mai stato un momento migliore per prendere parte alla community di ladri! Questa edizione comprende tutti i contenuti della Goldprecedente, offrendo un’esperienza di gioco definitiva per PlayStation 5, Xbox Series SX e PC. Include sia contenuti gratuiti che a pagamento del primo anno, insieme a vari miglioramenti, tra cui: Gioco base3.1 Pass, con 4 DLC principali: Syntax Error, Boys in Blue, Houston Breakout e Fear & Greed, che introducono nuove rapine e una gamma di cosmetici in-game. Preacher Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Drifter Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Heavy Hitter Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Assassin Pack (comprende 1 outfit e 1 arma). Island Skin.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:1 Edition1 Edition è ora3,la1 Edition!; DEATH NOTE Killer Within saràdal 5 novembre 2024 per PC tramite STEAM, PS4 e PS5;3 per Steam èin forte sconto su Instant Gaming;3 Anniversary Update: Part 2 saràdal 30 Ottobre; Approfondisci 🔍

PAYDAY 3 Year 1 Edition disponibile

(italiatopgames.it)

Non c’è mai stato un momento migliore per unirsi alla gang. PAYDAY 3 Year 1 Edition è disponibile e raccoglie tutto il meglio dell’esperienza per effettuare il colpo perfetto. Per festeggiare e dare a ...

PAYDAY 3 Year 1 Edition è disponibile e raccoglie tutto il meglio dell’esperienza

(gamesplus.it)

PAYDAY 3 Year 1 Edition è disponibile e raccoglie tutto il meglio dell'esperienza per effettuare il colpo perfetto.

Payday 3 Year 1 Edition è ora disponibile

(gamesource.it)

L'esperienza definitiva di Payday 3 Year 1 Edition è disponibile su console PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Starbreeze Studio festeggia il primo anniversario di Payday 3 con un’edizione ...

Payday 3 si aggiorna e cerca di risolvere i più grandi problemi presenti dal lancio

(msn.com)

Payday 3 è pronto ad aggiornarsi in occasione del suo anniversario e cerca di risolvere i più grandi problemi presenti dal lancio. Vediamo cosa è stato indicato dagli autori.