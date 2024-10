Inter-news.it - Paganin: «Inter, score a 0 importante. Col Napoli è determinante»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ex difensore dell’ha detto la sua sulla vittoria di Empoli. Al contempo, si è focalizzato sulla gara contro il. RISPOSTA – Massimovenuto su Radio 24 durante Tutti Convocati, ha parlato della vittoria di ieri dei nerazzurri a Empoli. Un successoper reagire dopo il 4-4 contro la Juventus, con tanto di rimonta bianconera.in questo modo: «Inzaghi doveva ritrovare la sua squadra dal punto di vista mentale, uno 0 sulloera. L’aveva subito parecchi gol e Inzaghi voleva vedere una reazione dopo la partita con la Juventus. In una partita ci sono dentro tante partite, fino al 70? era riuscita ad essere quasi perfetta e negli ultimi minuti aveva lasciato regali alla Juventus. Questo non era piaciuto a Inzaghi e un calo mentale una squadra che deve competere su tutti i fronti non se lo può permettere».