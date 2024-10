Biccy.it - Opinioniste stroncano Shaila e Lorenzo: “Volgari, finti, imbarazzanti”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non solo dentro la casa del Grande Fratello, anche fuori la recita diGatta eSpolverato è risultata poco credibile. Duehanno espresso le loro perplessità nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Stefania Orlando (che già aveva criticato la “coppia”) ha spiegato come mai non crede nella genuinità del sentimento di queste due ragazzi, mentre Caterina Collovati c’è andata giù ancora più pesante, dicendo di essere in imbarazzo come donna davanti agli atteggiamenti di. Orlando e Collovati, le critiche delle due. Stefania Orlando ha dichiarato che secondo lei gli “Shailenzo” sono un fake di Pretelli e Salemi: “Non dico che è una gatta morte. Lei è una che guarda bene il suo percorso e sta facendo la sta strategia. Non credo assolutamente nella storia tra lei e. Non credo in questo amore sbocciato così.