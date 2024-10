OpenAI ha svelato ChatGpt Search, l’atteso motore di ricerca che sfida Google (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova funzione di ChatGpt, il popolare chatbot basato su intelligenza artificiale generativa, è disponibile anche in Italia. Per ora è riservata agli utenti abbonati alla versione “Plus” Repubblica.it - OpenAI ha svelato ChatGpt Search, l’atteso motore di ricerca che sfida Google Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova funzione di, il popolare chatbot basato su intelligenza artificiale generativa, è disponibile anche in Italia. Per ora è riservata agli utenti abbonati alla versione “Plus”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:haSearch, l’atteso motore di ricerca che sfida Google;haalcuni dei segreti della sua intelligenza artificiale;ha presentato Canvas per, una nuova funzione utilissima a chi scrive o programma;rischia la bancarotta? I conti dell’intelligenza artificiale;, il nuovo modello d'IA Orion arriva a breve: sarà 100 volte più potente di GPT-4;o1, il primo modello di intelligenza artificiale «con capacità di ragionamento» è su

OpenAI sfida Google con ChatGPT Search

(msn.com)

Gli abbonati Plus e Team possono accedere alla funzionalità ChatGPT Search che permette di effettuare ricerche su Internet dall'interfaccia del chatbot.

Arriva SearchGPT, il motore di ricerca di ChatGPT

(wired.it)

Arriva SearchGPT, il motore di ricerca di ChatGPT. OpenAI ha annunciato una significativa innovazione per ChatGPT, la sua intelligenza artificiale conversazionale. Ora ChatGPT è in grado di effettuare ...

OpenAi sfida Google e lancia un motore di ricerca in ChatGPT

(huffingtonpost.it)

differenza di ChatGPT, che si basa su una quantità finita di dati accumulati in un database, ChatGPT Search, il nuovo servizio di OpenAI, ...

Intelligenza artificiale: il motore di ricerca di OpenAI è attivo su ChatGPT

(engage.it)

Se si cambia il modo di porre le domande, approfondendo la richiesta, ChatGPT prenderà in considerazione l’intero contesto della chat per dare una risposta ancora migliore. Per sviluppare search, ...