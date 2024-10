"Odio a prima vista": Casa a prima vista, Gianluca Torre svela un retroscena inedito (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gianluca Torre racconta la sua Casa a Pirma vista, il programma record di ascolti di Real Time, in un'intervista a Fan Page. Ma nel suo racconto l'agente immobiliare parla soprattutto del dietro le quinte del programma e di come sono andate le cose quando per la prima volta ha conosciuto i suoi colleghi di viaggio e di avventura: "È stato Odio a prima vista? Lo abbiamo  detto scherzando, in realtà è stato un renderci conto delle nostre differenze caratteriali perché siamo tre personalità completamente diverse. Subito dopo la puntata pilota avevamo già creato una chat e scherzavamo tra noi. Con il tempo abbiamo iniziato a conoscerci e punzecchiarci, fino a diventare complici. Vivere insieme un'esperienza così impattante sulla vita rafforza i legami e oggi ci sentiamo un po' come fratelli". Liberoquotidiano.it - "Odio a prima vista": Casa a prima vista, Gianluca Torre svela un retroscena inedito Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)racconta la suaa Pirma, il programma record di ascolti di Real Time, in un'intera Fan Page. Ma nel suo racconto l'agente immobiliare parla soprattutto del dietro le quinte del programma e di come sono andate le cose quando per lavolta ha conosciuto i suoi colleghi di viaggio e di avventura: "È stato? Lo abbiamo  detto scherzando, in realtà è stato un renderci conto delle nostre differenze caratteriali perché siamo tre personalità completamente diverse. Subito dopo la puntata pilota avevamo già creato una chat e scherzavamo tra noi. Con il tempo abbiamo iniziato a conoscerci e punzecchiarci, fino a diventare complici. Vivere insieme un'esperienza così impattante sulla vita rafforza i legami e oggi ci sentiamo un po' come fratelli".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gianluca Torre di Casa a: "Creiamo dipendenza, vi racconto cosa succede dentro il van"; “Con Gianluca e Ida è stato. La sera dellapuntata? Uno shock”: le…; Mariana D’Amico di “Casa a”: “ho lottato in un settore di uomini, vado fiera dei miei ritocchi”; Mariana: "Fiera dei ritocchini. Ida e Gianluca?"; Casa a, Mariana D’Amico svela tutti i retroscena: cosa accadedell’acquisto dell’immobile; Casa a, Mariana: "Nell'immobiliare giudicata per l'aspetto, ma vado fiera dei miei ritocchi"; Approfondisci 🔍

Odio a Prima Vista

(letras.mus.br)

le troie come te. Odio a prima vista - da qui alla tua estinzione. Avanti un'altra cicca da ridurre a mozzicone...e rido di quand'ero fermo, stuzzicadenti nella tua perenne noia Geniale e distruttiva ...

Casa a Prima Vista, Jacopo e Gaia a 23 anni cercano un attico ai Parioli con maxibudget da 1,3 milioni. Social scatenati: «Di chi sono figli?»

(leggo.it)

Una delle puntate più particolari di Casa a Prima Vista. Lunedì 7 ottobre su Real Time i due acquirenti Jacopo e Gaia, gemelli di 23 anni di Frosinone, hanno chiesto ai tre agenti Blasco ...

Le parole dell’odio che alimentano il razzismo di stato

(editorialedomani.it)

«Non ci mancherà», ha detto Salvini di fronte all’uccisione di Moussa Diarra per mano armata di un poliziotto a Verona. Lo stato di sofferenza in cui Diarra verteva è il risultato di un preciso disegn ...

Casa a prima vista, 6 immobili su 10 non vengono acquistati per davvero

(msn.com)

Si chiama Casa a prima vista, va in onda su Realtime del Gruppo Discovery, per intenderci il canale 31. Il format ha luogo quasi esclusivamente nelle città di Milano e Roma. Per il capoluogo ...