Nuovo ospedale Salerno | De Luca investimento da 400 milioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «Abbiamo rifatto la gara, concordando con l’Anac il capitolato di gara. Abbiamo concluso la gara, abbiamo mandato l’esito all’Autorità Anticorruzione affinché faccesserocroanche i controlli. Si è scoperto che una delle imprese che faceva parte del raggruppamento ha alcune pendenze. D’accordo con l’Autorità Anticorruzione abbiamo inviato una lettera alla capofila perché mandi in una settimana una nuova azienda. Ci auguriamo che questo avvenga nel giro di una settimana per poter aprire finalmente il cantiere, parliamo di 400di euro». Lo ha detto il governatore della Campania , Vincenzo Deparlando a Nocera Inferiore della gara per la realizzazione deldi. «Nel frattempo abbiamo fatto un’altra gara per la bonifica dagli ordigni bellici perché quando interveniamo in un grande cantiere dobbiamo fare questo lavoro per bonificare.