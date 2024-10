Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: foto di interni ed esterni, sarà anche a benzina

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriverà probabilmente entro la fine del 2025, con vendite che partiranno entro l’estate dellagenerazione dell’. La potente e sportiveggiante berlina italiana vivrà il suo secondo atto con tecnologia nettamente più evoluta, un nuovo pianale e motorizzazioni più potenti ed efficienti. L’auto condividerà pianale e specifiche tecniche con laStelvio, che la dovrebbe precedere di circa un semestre. Ancora ad oggi non sappiamo se in commercio vedremola versione station wagon, saremmo felici di averla a listino, sicuramente farebbe bene al brand in termini di vendite e visibilità. L’immagine di copertina è un render non ufficiale dell’auto preso dal canale Youtube di HotCars Renders. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso lo screenshot: Latuttadentro e fuori.