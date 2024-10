Mistermovie.it - Mister Movie | Smile 3 si farà? Data di Uscita, Trama e Novità dal Sequel Horror

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Parker Finn, regista di, ha aperto la porta a potenziali sviluppi per3, rivelando nuove direzioni per la saga. Scopriamo cosa ci riserva il futuro di questa serie. L’attesa per3, siil? Il generepotrebbe presto ricevere un ulteriore impulso con l’idea di un terzo capitolo di. Parker Finn, il regista che ha dato vita a questa serie, ha già accennato a potenziali nuove direzioni per il franchise. Con2, dove Naomi Scott interpreta una pop star tormentata, i fan sono in trepidante attesa per scoprire quali sviluppi potrebbero seguire. Il primo film, con Sosie Bacon, è stato un inaspettato successo nel 2022, generando notevole attesa per il, come riportato da People.