Dailymilan.it - Milan, una delle peggiori partenze di sempre: ma Paulo Fonseca…

Leggi tutto 📰 Dailymilan.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Fonseca è protagonista di un avvio di stagione disastroso: ma nonostante questo la sua panchina Cinque sconfitte in dodici gare ufficiali, undici punti di distacco dal Napoli capolista e una crisi che sembra non avere fine: l’inizio di stagione diFonseca sulla panchina delè semplicemente da dimenticare. L’avvio del tecnico portoghese è, infatti, il peggiore dalla stagione 2019/2020. Dall’arrivo di Stefano Pioli, invece, i numeri parlano di ben altre statistiche rispetto a quelle di oggi. Nonostante questo inizio disastroso, però, la panchina diFonseca non è ancora in bilico. Certo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi non è assolutamente soddisfatta, ma cerca di non guardare solamente i numeri, ma anche l’atteggiamento della squadra, che con il Napoli è stato buono.