"Mi ha sorpreso mentre cercavo droga in casa sua": Badhan racconta l'omicidio della 18enne Sara Centelleghe (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mistero risolto. Jashandeep Badhan ha ucciso Sara Centelleghe perché lei lo ha sorpreso mentre lui frugava in casa sua alla ricerca di droga. Lo ha spiegato lo stesso 19enne reo-confesso dell'omicidio della sua vicina di casa 18enne, avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Costa Volpino, sul versante bergamasco del lago d'Iseo. Badhan ha ricostruito i fatti di quella sera durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo Alessia Solombrino. Il 19enne ha detto che conosceva di vista Sara perché abitava nel suo stesso complesso residenziale. Quella sera la ragazza era a casa con un'amica di 17 anni. Come emerso da alcuni messaggi telefonici, l'amica si era data appuntamento con Badhan appena fuori dal condominio. Il ragazzo sostiene che lei gli dovesse cedere delle sostanze stupefacenti.

Omicidio di Sara Centelleghe, il vicino l’ha uccisa mentre cercava droga: “Mi ha sorpreso in casa”

(msn.com)

Sara Centelleghe è stata uccisa perché la 18enne si era svegliata mentre lui frugava in uno zaino nella sua stanza in cerca di droga, “nel timore che potesse allertare i carabinieri”. È quanto si legg ...

