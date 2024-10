Napolipiu.com - Meret incorona Conte: “Ci mette sotto pressione, vogliamo vincere tutte le partite”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il portiere azzurro svela i segreti del Napoli da record: dal lavoro maniacale alla trasformazione di Politano Alexapre il libro dei segreti del Napoli. Il portiere azzurro, fresco del settimo clean sheet stagionale, si è concesso ai microfoni di Radio CRC per un’intervista a tutto tondo, dal trionfo di San Siro fino alla prossima sfida con l’Atalanta. L’intervento decisivo su Musah “L’uscita su Musah? Sono interventi difficili e rischiosi, bisogna calcolare bene il tempo e le distanze”, racconta il numero uno partenopeo. “Sul suo stop si è allungato la palla e ho deciso di chiuderlo in uscita bassa. È andata bene, mi ha colpito sul piede ma abbiamo sbrogliato una situazione potenzialmente pericolosa. Sono situazioni sulle quali lavoriamo intensamente in settimana“. Il portiere della Nazionale si sofferma poi su un tema caro a: l’impostazione dal basso.