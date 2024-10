Mattrella: Lotta all'inflazione e tutela risparmio prioritari per lo Stato (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "La Lotta all'inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica", ha sottolineato Mattarella. "Incoraggiare il risparmio, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo come fonte importante del processo economico" ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Mattrella: Lotta all'inflazione e tutela risparmio prioritari per lo Stato Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Laall', ladel valore reale dei risparmi sono impegniper qualsiasie, in particolare, per la nostra Repubblica", ha sottolineato Mattarella. "Incoraggiare il, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo come fonte importante del processo economico" ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:all'e tutela risparmio prioritari per lo Stato; Mattarella: "e tutela risparmi impegni prioritari" - LaPresse; Mattarella,all’è principio costituzionale; Mattarella:e tutela risparmio impegni prioritari; Mattarella: “Il risparmio è un valore per il futuro dell’Italia”; Giornata mondiale del Risparmio, Mattarella: “Fa funzionare l’economia reale”; Approfondisci 🔍

Mattarella: Risparmio serve per far funzionare economia reale

(ilgiornale.it)

"La lotta all'inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica", ha sottolineato Mattarella. (Alexander ...

Mattarella: Risparmio fondamentale per il benessere delle persone e loro futuro

(informazione.it)

Roma, 31 ott. – “La lotta all’inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra… Leggi ...

Mattarella: lotta all’inflazione e tutela del risparmio sono impegni prioritari

(askanews.it)

Roma, 31 ott. (askanews) – “La lotta all’inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica”. Ne è convinto il ...

Mattarella, lotta all’inflazione è principio costituzionale

(msn.com)

«Il tema del valore del risparmio venne messo a fuoco con grande eloquenza da Luigi Einaudi nei lavori della Costituente, tanto da arrivare a proporre, in un intervento del maggio 1947, una clausola o ...