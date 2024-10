L’Ue deve dimostrarsi forte e pronta. Il nuovo paradigma proposto da Niinistö a von der Leyen (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bruxelles. “Putin pensa che gli europei, gli occidentali siano deboli. Dobbiamo dimostrare che siamo forti. Che siamo preparati e siamo forti. Non per fare la guerra. Ma per evitarla”. Ilfoglio.it - L’Ue deve dimostrarsi forte e pronta. Il nuovo paradigma proposto da Niinistö a von der Leyen Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bruxelles. “Putin pensa che gli europei, gli occidentali siano deboli. Dobbiamo dimostrare che siamo forti. Che siamo preparati e siamo forti. Non per fare la guerra. Ma per evitarla”.

L'Ue deve dimostrarsi forte e pronta. Il nuovo paradigma proposto da Niinistö a von der Leyen

“Putin pensa che gli europei, gli occidentali siano deboli. Dobbiamo dimostrare che siamo preparati. Non per fare la guerra. Ma per evitarla”, ha detto l'ex presidente della Finlandia, presentando il ...

L’Ue è impreparata a difendersi. Ma non vuole né nuovo debito comune né l'intelligence europea

Presentato il report su difesa e sicurezza affidato da von der Leyen all’ex presidente finlandese Niinisto, il quale cita esplicitamente il rapporto Draghi e ...

“Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen. “Insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore”

L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Le soluzioni? Produzione massiccia di armi, maggiore autonomia europea ...

L'Ue deve agire con urgenza in materia di difesa, secondo un nuovo report

Secondo l'ex presidente finlandese Sauli Niinistö, l'Europa deve mandare un segnale agli Stati Uniti mostrandosi disposta a pagare per la difesa e per gestire le crisi. Il rapporto, voluto dalla presi ...