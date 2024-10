Oasport.it - Lewis Hamilton fa un regalo a sé stesso e ai tifosi in Brasile: cosa accadrà a Interlagos

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un legame speciale. Non è un mistero che trae il GP deldi F1 ci sia un rapporto particolare. Il sette volte iridato è stato ispirato nei primi anni della sua vita dalle gesta del leggendario fuoriclasse verdeoro del volante Ayrton Senna. A più riprese,ha espresso pubblicamente come il suo percorso agonistico sia stato condizionato dall’asso brasiliano. Se si pensa al passato, il primo dei suoi sette campionati vinti si concretizzò proprio anel 2008, al termine di una gara a dir poco rocambolesca, quando il padrone di casa Felipe Massa su Ferrari credette di avercela fatta. Una stagione in cui la Rossa vinse il suo ultimo titolo tra i costruttori. Tre anni fa,si rese protagonista di una rimonta incredibile e festeggiò con la bandiera delnel giro d’onore.