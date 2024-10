Ilfattoquotidiano.it - Legata, picchiata e presa a morsi da marito e cognata. Alle violenze partecipava anche il figlio di 8 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Vittima di abusi, non solo da parte delmadellae deldi 8. La storia, raccontata da La Stampa, è quella di una donna che, sotto il suo stesso tetto, ha vissuto un incubo di violenza fisica e psicologica. La pm di Torino Antonella Barbera ha accusato i suoi familiari di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. L’episodio più eclatante è descritto nel decreto che ha disposto il giudizio: dopo un litigio, la donna aveva minacciato di chiamare le forze dell’ordine. A quel punto, ilavrebbe chiamato la madre in aiuto. La suocera, 69enne, avrebbe costretto la nuora a inginocchiarsi e a “chiedere scusa”; poi avrebbe aiutato ila bloccarla su una sedia, rendendola un “manichino” alla loro mercé. In quel frangente, la donna sarebbe stata, insultata e percossa.