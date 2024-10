La scarpetta: un gesto tutto italiano che abbraccia tradizione e modernità a tavola (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Riscrivere le regole della convivialità è un tema centrale della cultura gastronomica italiana. Tra i gesti più emblematici si trova la scarpetta, un rituale che affonda le radici nella tradizione culinaria del Belpaese. Rappresenta l’amore per il cibo e la volontà di apprezzarlo fino all’ultimo boccone. Questa pratica è stata recentemente oggetto di un’indagine condotta da YouGov per Barilla, la quale ha rivelato che la maggioranza degli italiani, ovvero il 68%, non teme di sporcarsi le mani pur di assaporare ogni portata. I risultati suggeriscono che il desiderio di godere pienamente di un pasto è così radicato da rendere la scarpetta il secondo gesto più comune durante cene informali. Gaeta.it - La scarpetta: un gesto tutto italiano che abbraccia tradizione e modernità a tavola Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Riscrivere le regole della convivialità è un tema centrale della cultura gastronomica italiana. Tra i gesti più emblematici si trova la, un rituale che affonda le radici nellaculinaria del Belpaese. Rappresenta l’amore per il cibo e la volontà di apprezzarlo fino all’ultimo boccone. Questa pratica è stata recentemente oggetto di un’indagine condotta da YouGov per Barilla, la quale ha rivelato che la maggioranza degli italiani, ovvero il 68%, non teme di sporcarsi le mani pur di assaporare ogni portata. I risultati suggeriscono che il desiderio di godere pienamente di un pasto è così radicato da rendere lail secondopiù comune durante cene informali.

