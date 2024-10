Juventus-Parma 2-2: I Ducali Fermano la Juve in un Duello Avvincente allo Stadium (Di giovedì 31 ottobre 2024) All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Parma si sono sfidate in una partita dal ritmo incalzante che ha visto i Ducali sorprendere tutti con un 2-2 finale, ottenendo un punto prezioso in trasferta. Per la squadra di Thiago Motta, è un altro pareggio amaro in cui non sono riusciti a mantenere il controllo del gioco, mentre il Parma, sotto la guida di Pecchia, ha dimostrato grande grinta e abilità nel colpire la Juventus nei momenti cruciali. La partita si è subito accesa con il Parma protagonista di un avvio deciso. Dopo appena due minuti, Bonny ha costretto Di Gregorio a una prima parata impegnativa, e un minuto dopo è arrivato il vantaggio degli emiliani. Sugli sviluppi di un’azione orchestrata da Balogh, Delprato ha colpito di testa da posizione ravvicinata, battendo il portiere bianconero e portando il Parma sull’1-0. Thesocialpost.it - Juventus-Parma 2-2: I Ducali Fermano la Juve in un Duello Avvincente allo Stadium Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) All’Allianzdi Torino,si sono sfidate in una partita dal ritmo incalzante che ha visto isorprendere tutti con un 2-2 finale, ottenendo un punto prezioso in trasferta. Per la squadra di Thiago Motta, è un altro pareggio amaro in cui non sono riusciti a mantenere il controllo del gioco, mentre il, sotto la guida di Pecchia, ha dimostrato grande grinta e abilità nel colpire lanei momenti cruciali. La partita si è subito accesa con ilprotagonista di un avvio deciso. Dopo appena due minuti, Bonny ha costretto Di Gregorio a una prima parata impegnativa, e un minuto dopo è arrivato il vantaggio degli emiliani. Sugli sviluppi di un’azione orchestrata da Balogh, Delprato ha colpito di testa da posizione ravvicinata, battendo il portiere bianconero e portando ilsull’1-0.

