Incidente a Fonni, chi sono le vittime: Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu. Scomparsi dal pomeriggio, tornavano da lavoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Amici e parenti avevano cominciato a preoccuparsi già dal pomeriggio di mercoledì, quando hanno perso le tracce dei quattro ragazzi di Fonni. La tragica notizia ha raggiunto tutti in Leggo.it - Incidente a Fonni, chi sono le vittime: Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu. Scomparsi dal pomeriggio, tornavano da lavoro Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Amici e parenti avevano cominciato a preoccuparsi già daldi mercoledì, quando hanno perso le tracce dei quattro ragazzi di. La tragica notizia ha raggiunto tutti in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sono le vittime: Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu: sono rima; Ragazzi morti nell'vicino a Nuoro, 4 vittime: avevano tra i 17 e i 20 anni;, auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni;mortale a,. quattro giovani perdono la vita nel Nuorese;sono le vittime dell'nel Nuorese - LaPresse;, quattro giovani tra i 17 e i 20 anni muoiono in unstradale nel Nuorese; Approfondisci 🔍

Incidente a Fonni, chi sono le vittime: Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu. Avevano tra i 17 e 20 anni

(msn.com)

La tragica notizia ha raggiunto tutti in serata: i giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono tutti morti in un drammatico incidente ... vita. Chi sono le vittime Amici nella vita e nella ...

Incidente Fonni, chi sono le vittime: Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu: sono rimasti per ore nella scarpata

(msn.com)

Erano amici per la vita e insieme hanno trovato la morte. Quattro ragazzi di Fonni, nel Nuorese, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale ieri notte sulla provinciale ...

Ecco chi sono i quattro ragazzi morti nella tragedia di Fonni, amici inseparabili

(informazione.it)

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti di Fonni, sono morti ieri notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni.... Leggi… Leggi ...

Fonni: chi sono i quattro ragazzi morti nell’incidente stradale

(linserto.it)

Fonni: chi sono i quattro ragazzi morti nell'incidente stradale. Fonni è stata scossa da questa tragedia improvvisa, lasciando tutti ...