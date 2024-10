Ultimouomo.com - Il viaggio irripetibile di Rudy Fernandez

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È l’ultimo quarto di Spagna-Grecia, seconda giornata del gruppo A del Torneo di Parigi 2024. Dopo aver condotto a lungo - soprattutto grazie a un eccellente secondo quarto - gli iberici campioni d’Europa in carica stanno subendo il tentativo di rimonta degli avversari, trascinati da un super Giannis Antetokounmpo. Avanti 62-61 con poco più di 8 minuti sul cronometro, la squadra di Scariolo è in campo con un quintetto sorprendente per ?, se si è abituati a guardare occasionalmente il basket FIBA, data la presenza di Alberto Diaz come handler primario e della coppia Garuba-Pradilla sotto canestro. A completare i cinque in campo sono i due veterani della squadra, quelli rimasti essenzialmente dalla generazione d’oro, capace di collezionare medaglie a tutti i livelli internazionali.