Tarantinitime.it - Halloween e vandali, autobus Kyma colpito da sassi e uova

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn episodio dismo ha avuto luogo a Taranto nella serata di. Un gruppo di persone ha lanciatoe pietre contro undella linea 1/2 diMobilità . L’incidente si è verificato poco dopo le 19 in via Angeli Custodi, nel rione Tamburi, nei pressi dell’ex Pibigas. L’azienda di trasporto pubblico nei giorni precedenti aveva espresso preoccupazione per la sicurezza del servizio serale durante le celebrazioni di, a causa dei continui attacchi ai danni dei propri mezzi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e indagare sull’accaduto. L'articolodaproviene da Tarantini Time Quotidiano.