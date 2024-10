Grave lutto per Andreas Muller: “La vita è assurda e tremenda…” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Andreas Muller, noto ballerino e coreografo, sta affrontando un periodo di grande dolore. A distanza di un anno dalla perdita del caro zio Salvatore, ha annunciato su Instagram la scomparsa di un’altra figura fondamentale nella sua vita, un evento che lo ha colpito profondamente e che ha condiviso con i suoi fan attraverso un messaggio straziante. “Solitamente quando mi assento è per due motivi: non mi sto annoiando o sto male”, ha confessato Andreas sui social. “Inaspettatamente, nello stesso anno, mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così, di botto, in un giorno di tanti sorrisi”. Parole che trasmettono il profondo sconforto del coreografo, alle prese con un altro dolore inaspettato e difficile da superare. L’ultimo incontro con la nonna Maria La persona scomparsa è Maria, nonna di Andreas, venuta a mancare all’improvviso. Thesocialpost.it - Grave lutto per Andreas Muller: “La vita è assurda e tremenda…” Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), noto ballerino e coreografo, sta affrontando un periodo di grande dolore. A distanza di un anno dalla perdita del caro zio Salvatore, ha annunciato su Instagram la scomparsa di un’altra figura fondamentale nella sua, un evento che lo ha colpito profondamente e che ha condiviso con i suoi fan attraverso un messaggio straziante. “Solitamente quando mi assento è per due motivi: non mi sto annoiando o sto male”, ha confessatosui social. “Inaspettatamente, nello stesso anno, mi ritrovo ad elaborare un altroarrivato così, di botto, in un giorno di tanti sorrisi”. Parole che trasmettono il profondo sconforto del coreografo, alle prese con un altro dolore inaspettato e difficile da superare. L’ultimo incontro con la nonna Maria La persona scomparsa è Maria, nonna di, venuta a mancare all’improvviso.

