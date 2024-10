Calciomercato.it - Flop Juventus, non è colpa di Thiago Motta: il verdetto spiazza

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Larallenta ancora, il pareggio con il Parma fa allontanare il Napoli in vetta alla classifica: ma le colpe delbianconero non sarebbero diNon decolla la, incagliata in un altro pareggio contro il Parma davanti al proprio pubblico. I gialloblù di Pecchia si sono rivelati avversario molto ostico e hanno anche sognato il clamoroso successo esterno, portando a casa comunque un 2-2 prezioso. Che invece non è stato accolto positivamente dall’ambiente bianconero, e la cosa non sorprende., non èdi: il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La squadra dista provando a esprimere un gioco più frizzante ed efficace, ma raccogliendo risultati soltanto in parte.