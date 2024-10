F1 su TV8: orari in chiaro GP Brasile 2024, programma differite 1-3 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gran Premio di San Paolo rappresenterà il ventunesimo e quart’ultimo appuntamento dell’infinita edizione 2024 del Campionato Mondiale di Formula Uno. Un tempo, a questo punto dell’anno solare, poteva capitare che la stagione fosse già finita (oppure mancasse solo una gara). Viceversa, al giorno d’oggi, ne restano ancora quattro! Anzi, di più! Perché nel weekend che va da venerdì 1 a domenica 3 novembre si disputerà la quinta e penultima Sprint della stagione. Di conseguenza, piloti e team avranno poco tempo per trovare il giusto assetto, essendoci una sola sessione di prove libere. Sarà viepiù importante arrivare preparati grazie alle simulazioni virtuali. Si inizierà a fare sul serio già venerdì. Inoltre, i punti iridati saranno conferiti sia sabato che domenica. Oasport.it - F1 su TV8: orari in chiaro GP Brasile 2024, programma differite 1-3 novembre Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gran Premio di San Paolo rappresenterà il ventunesimo e quart’ultimo appuntamento dell’infinita edizionedel Campionato Mondiale di Formula Uno. Un tempo, a questo punto dell’anno solare, poteva capitare che la stagione fosse già finita (oppure mancasse solo una gara). Viceversa, al giorno d’oggi, ne restano ancora quattro! Anzi, di più! Perché nel weekend che va da venerdì 1 a domenica 3si disputerà la quinta e penultima Sprint della stagione. Di conseguenza, piloti e team avranno poco tempo per trovare il giusto assetto, essendoci una sola sessione di prove libere. Sarà viepiù importante arrivare preparati grazie alle simulazioni virtuali. Si inizierà a fare sul serio già venerdì. Inoltre, i punti iridati saranno conferiti sia sabato che domenica.

Il Gran Premio di San Paolo rappresenterà il ventunesimo e quart'ultimo appuntamento dell'infinita edizione 2024 del Campionato Mondiale di Formula Uno.

