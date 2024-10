Emergenza sicurezza a Salerno e provincia: Forza Italia Giovani avanza alcune proposte (Di giovedì 31 ottobre 2024) "La nostra provincia è ormai preda di una crescente ondata di criminalità che colpisce indistintamente le città e i paesi". Così Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno. Solo la scorsa notte si è registrata una Salernotoday.it - Emergenza sicurezza a Salerno e provincia: Forza Italia Giovani avanza alcune proposte Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "La nostraè ormai preda di una crescente ondata di criminalità che colpisce indistintamente le città e i paesi". Così Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatorele di. Solo la scorsa notte si è registrata una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e provincia: Forza Italia Giovani avanza alcune proposte; TENSIONI A PRONTO SOCCORSI E 118. È, Sammartino e Senatore (Noi Moderati): “Serve un piano ad hoc”;a Scafati: Santocchio (FdI) critica il sindaco e invoca misure concrete; Meridione Nazionale contro il sindaco di Cava de’ Tirreni: “Minimizza l’, servono azioni concrete”;. Furti a Giovi e al Parco Arbostella; Approfondisci 🔍

Emergenza furti a Salerno e provincia: 5 colpi messi a segno nel giro di poche ore

(salernonotizie.it)

Stampa Emergenza furti a Salerno e provincia: ben cinque colpi sono stati messi a segno – tre a bar-tabacchi e gli altri a supermercato e centro di terapia – nel giro di poche ore in un raggio di 20 c ...

Lezioni anti-rapina per tabaccai e farmacisti: ieri incontro in Prefettura

(infocilento.it)

Primo di una serie di incontri in programma in tutta la provincia di Salerno per favorire la diffusione di misure di difesa ...

I Vigili del Fuoco intervengono per domare le fiamme ed evitare danni maggiori. Palazzina evacuata per precauzione, ma nessuno è rimasto ferito

(41esimoparallelo.it)

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha avvolto un garage privato in via De Crescenzo, nel Quartiere Italia a Salerno.

Sicurezza: ecco il bilancio della Questura di Salerno

(infocilento.it)

L’attività in materia di misure di prevenzione condotta dalla Divisione Anticrimine, ha portato il Questore della Provincia di Salerno ad emettere 40 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di alt ...