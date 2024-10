É Gibellina la capitale italiana della dell'Arte contemporanea per l'anno 2026. A proclamare la vincitrice del titolo è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante una cerimonia al Mic (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – É Gibellina la capitale italiana della dell’Arte contemporanea per l’anno 2026. A proclamare la vincitrice del titolo è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante una cerimonia al Mic. Dunque Gibellina (TP) con il progetto “Portami il futuro” l’ha spuntata sulle altre quattro città finaliste: Carrara (MS) con il progetto “Carrara – Da 2000 anni contemporanea”, Gallarate (VA) con “La Cultura del Fare. Il Fare della Cultura”, Pescara (PE): con “Pescara città contemporanea – Una porta aperta ai sogni” e Todi (PG): con “Ponte contemporaneo”. Iodonna.it - É Gibellina la capitale italiana della dell'Arte contemporanea per l'anno 2026. A proclamare la vincitrice del titolo è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante una cerimonia al Mic Leggi tutto 📰 Iodonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – Élaper l’. Aladelilunaal Mic. Dunque(TP) con il progetto “Portami il futuro” l’ha spuntata sulle altre quattro città finaliste: Carrara (MS) con il progetto “Carrara – Da 2000 anni”, Gallarate (VA) con “Ladel Fare. Il Fare”, Pescara (PE): con “Pescara città– Una porta aperta ai sogni” e Todi (PG): con “Ponte contemporaneo”.

Gibellina sarà la capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026

Roma, 31 ott. (askanews) - É Gibellina la capitale italiana della dell'Arte contemporanea per l'anno 2026. A proclamare la vincitrice del titolo è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dura ...

Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026

La cittadina siciliana riceverà un contributo statale di un milione di euro per attività culturali per il periodo di un anno ...

Gibellina mette tutti d’accordo: è Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026

Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – E’ Gibellina la Capitale italiana dell’Arte contemporanea per l’anno 2026. La proclamazione della città insignita del titolo è arrivata questa mattina ...

Gibellina Capitale italiana Arte contemporanea 2026 - Video

La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura. Giuli: "Tributo al genio italiano". Schifani: "Riconoscimento per tutta la Sicilia" ...