Ilfattoquotidiano.it - Dottorando fa una ricerca su Internet e scopre per caso un’antica città Maya: “Ero a pagina 16 di Google quando ho trovato Valeriana”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Era nascosta in bella vista, sotto gli occhi di tutti, coperta dalla fitta vegetazione della giungla nello Yucatan, in Messico, che, in qualche modo, l’ha praticamente cancellata dalla storia. Ora, però,è stata scoperta ‘per‘ da unche stava passando in rassegna i dati dei rilevamenti laser della zona. Tracce di piramidi, piazze, anfiteatri, campi sportivi, da qui l’inizio dello studio pubblicato martedì 29 ottobre sulla rivista Antiquity., questo il nome che itori hanno dato allaprendendo spunto dalla vicina laguna, risale a un periodo che va dal 250 al 900 d.C.. E sono oltre 6.500 gli edifici presenti tra le mura cittadine, cosa che fa pensare che quella rimasta nascosta sotto gli occhi di tutti fosse in realtà una dellepiù grandi dell’antica civiltà