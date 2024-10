Desio, pronto soccorso più facile. Donati i terreni per la nuova strada (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il raddoppio della strada di accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Desio è più vicino, primo passo per il restyling del polo d’emergenza del Pio XI. Cancro Primo Aiuto ha comprato i terreni per garantire l’ampliamento e li ha Donati all’Asst Brianza, alla quale le corsie di casa fanno riferimento. A Vimercate la cerimonia di consegna degli atti notarili. "Siamo persone che aiutano altre persone – dice l’amministratore delegato Flavio Ferrari raccontando la genesi dell’iniziativa –. Abbiamo cominciato senza un’investitura ufficiale, individuata la necessità, ci siamo messi in moto". Il lavoro certosino di risalire a tutti i titolari dei fondi, quasi una quarantina, si deve al consigliere dell’associazione Giacinto Mariani. Ilgiorno.it - Desio, pronto soccorso più facile. Donati i terreni per la nuova strada Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il raddoppio delladi accesso aldell’ospedale diè più vicino, primo passo per il restyling del polo d’emergenza del Pio XI. Cancro Primo Aiuto ha comprato iper garantire l’ampliamento e li haall’Asst Brianza, alla quale le corsie di casa fanno riferimento. A Vimercate la cerimonia di consegna degli atti notarili. "Siamo persone che aiutano altre persone – dice l’amministratore delegato Flavio Ferrari raccontando la genesi dell’iniziativa –. Abbiamo cominciato senza un’investitura ufficiale, individuata la necessità, ci siamo messi in moto". Il lavoro certosino di risalire a tutti i titolari dei fondi, quasi una quarantina, si deve al consigliere dell’associazione Giacinto Mariani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:più facile. Donati i terreni per la nuova strada;: uno più ampio e l'altro tutto nuovo, i progetti degli ospedali di Monza e; Ospedale di: si allungano i tempi per il raddoppio del?;, la nuova Osservazione Breve Intensiva;: Alambulanze in coda per ore, in attesa di scaricare il malato;, nuovi spazi per ilPediatrico; Approfondisci 🔍

Pronto soccorso come ring: medico e infermiere aggrediti a Vimercate

(ilcittadinomb.it)

Un'altra aggressione a medico e un infermiere del pronto soccorso, questa volta a Vimercate. Il direttore sanitario: "Sicurezza del personale una priorità" ...

Semina il panico fra le corsie. Ubriaco picchia anche il medico

(ilgiorno.it)

Ventuno aggressioni da inizio anno, l’ultima, l’altra notte: il pronto soccorso di Vimercate è sempre più trincea per il personale. E così è stato anche fra martedì e mercoledì, quando un paziente che ...

Emergenza carenza infermieri all'ospedale di Desio

(nurse24.it)

All'ospedale Pio XI di Desio, in Brianza, la carenza di personale infermieristico è gravissima. "Siamo pronti a rivolgerci all'Ispettorato del Lavoro se non sarà posto rimedio a questa situazione" com ...

Aggredisce medico e infermiere e semina il panico in Pronto soccorso

(primamonza.it)

Dopo quanto accaduto lunedì sera 28 ottobre nel vicino ospedale di Monza, ancora una aggressione al personale sanitario. Questa volta è accaduto al Pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate durante l ...